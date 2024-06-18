С начала года в Казахстане утонуло 45 человек, с 1 июня уже 27. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Ежегодно на воде погибают сотни людей, основная доля приходится на летний период. С начала года утонуло 45 человек, с 1 июня уже 27. Принимаемые Министерством меры по защите населения показывают свою эффективность, в результате с 2020 года гибель на водоемах снижена с 437 до 227-ми, — проинформировал министр.

По его словам, для обеспечения безопасности населения на водоемах функционируют 42 спасательных поста МЧС. В следующем году завершится строительство 3-х модульных станций на озерах Шалкар и Имантау, а также в городе Косшы. Однако на крупных водоемах необходимо еще 15 станций.

— Дополнительно на летний период создаются мобильные посты, укомплектованные лодками и средствами спасения. Ими осуществляется дежурство и патрулирование водоемов. Так, с начала года на водоемах спасено 76 человек, с начала купального сезона — 24, — сообщил Чингис Аринов.

Министр также обратил внимание на проблемы в оснащении спасательных подразделений. По его словам, имеющиеся лодки оставляют желать лучшего. В связи с чем, планомерно закупаются современные катера, дроны и средства спасения.

Одновременно ведется работа по созданию Национального морского отряда на берегу Каспийского моря в Мангистауской области.



