45 человек получили травмы на производстве за год в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау под председательством акима региона Махамбета Досмухамбетова прошло заседание областной комиссии по социальному партнерству и регулированию трудовых отношений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

По словам руководителя областного управления Государственной инспекции труда Игилика Аубакирова, в 2021 году 83 предприятия имели задолженность по зарплате перед 1388 работниками на сумму 469,3 млн. тенге. Принятыми мерами погашена задолженность перед 1212 работниками на 80 предприятиях на сумму 447,8 млн тенге. На сегодня сохраняется задолженность в трех предприятиях перед 176 работниками на сумму 21,5 млн тенге. Проводится работа для погашения долга.

Руководитель управления также сообщил, что в прошлом году 45 сотрудников получили различные телесные повреждения непосредственно на производстве.

«Безопасность каждого гражданина на производстве должна находиться на особым внимании. Поручаю также ускорить погашение задолженностей по заработной плате перед работниками в тех учреждениях, где имеется такая задолженность, и взять вопрос под строгий контроль. Руководители всех крупных предприятий в тесном взаимодействии с руководителями подрядных, субподрядных компаний должны не допускать невыплату зарплаты, держать под строгим контролем нарушения закона», - сказал, подводя итог заседания, аким области Махамбет Досмухамбетов.