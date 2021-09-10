45 алматинцев подали заявки в Президентский кадровый резерв

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 1 сентября стартовал второй отбор в молодежный кадровый резерв при Президенте. Планируется, что в ряды запаса государственного сектора страны войдут 50 новобранцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя Департамента по делам государственной службы по городу Алматы Шынарай Əлімхан на брифинге Региональной службы коммуникаций рассказала, каким требованиям должны соответствовать кандидаты.

Ш. Əлімхан сообщила, что претенденты в Президентский кадровый резерв должны иметь гражданство РК.

«К участию в конкурсе допускаются граждане не старше 35 лет, имеющие высшее образование и трудовой стаж работы не менее пяти лет. Новшеством нынешнего отбора является то, что кандидатам необходимо подтвердить уровень владения государственным языком. Он должен быть не ниже среднего уровня (В1) в соответствии с Национальными стандартами», - сообщила представитель департамента.

Она уточнила, что кандидаты должны уметь выстраивать текст на государственном языке, аргументированно высказывать свое мнение, поддерживать простые диалоги.

В отличие от предыдущего отбора процесс рекрутинга будет направлен не только на выявление требуемых знаний, навыков и умений, но также на оценку истинных мотивов кандидатов и их ориентиров.

«Госсектору важно найти молодые таланты, руководствующиеся в первую очередь общественными интересами. Поэтому все претенденты будут при отборе проходить ситуационные задачи и структурированное поведенческое интервью», – продолжила Ш. Əлімхан.

Участвовать в отборе не смогут лица, назначенные Президентом Республики Казахстан, политические служащие, административные государственные служащие корпуса «А», лица, находящиеся в Президентском молодежном кадровом резерве.

Прошедших отбор будут назначать на политические административные должности корпуса «А» и руководящие - корпуса «Б». Срок пребывания в резерве составит три года.

При этом представитель Департамента по делам госслужбы отметила, что зачисление в Президентский резерв не является условием обязательного назначения на должности в период пребывания в резерве. Так как назначения могут осуществляться как из числа лиц, зачисленных в резерв, так и из числа иных лиц в соответствии с действующим законодательством.

Заместитель руководителя Департамента по делам государственной службы по Алматы Ш. Əлімхан рассказала, какие этапы отбора подготовили для потенциальных резервистов.

«На первоначальном этапе будет в течение месяца осуществляться прием документов на специализированной онлайн-платформе. На втором этапе пройдет оценка способности работать с текстовой и числовой информацией. И на третьем этапе предстоит решение ситуационных задач», - сообщила спикер.

В дальнейшем на четвертом этапе пройдет оценка компетенций из двух блоков: ассессмент-центр и интервью по компетенциям. На пятом этапе кандидатов ждет собеседование в Экспертной комиссии. Комиссия, формируемая Администрацией Президента, проведет индивидуальное собеседование с каждым претендентом, успешно прошедшим предыдущие этапы отбора.

«По итогам собеседования Экспертная комиссия формирует список кандидатов, рекомендуемых к зачислению в резерв, который направит на рассмотрение в Национальную комиссию. На заключительном этапе отбора пройдет рассмотрение кандидатур участников в Национальной комиссии по кадровому резерву», - сообщила Ш. Əлімхан.

К слову, с начала старта отбора прошло девять дней, и на сегодняшний день уже есть статистика. По состоянию на 7 сентября, в Алматы уже зарегистрировались 45 кандидатов, по республике - 281 кандидат.