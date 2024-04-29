449 человек незаконно удерживали в служебных помещениях - Генпрокурор РК

В судах отмечается снижение числа незаконно привлеченных к ответственности граждан на 41%. За последние 3 года по протестам Генерального Прокурора Верховным Судом оправданы 67 граждан. Об этом говорилось на коллегии по соблюдению конституционных прав граждан, которую провел Генеральный Прокурор РК Берик Асылов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генпроуратуру.

В 2023 году прекращены уголовные дела в отношении 280 подозреваемых лиц, которым органами расследования было инкриминировано совершение тех или иных уголовных правонарушений.

Почти половину из них (122 лица) от незаконного уголовного преследования освободили прокуроры.

Кроме того, за прошлый год прокуроры освободили 449 граждан, которых незаконно удерживали в служебных помещениях.

— По моему поручению в Генеральной прокуратуре ведётся детальный разбор причин каждого оправдательного приговора с принятием жёстких кадровых решений. Предлагаю данный опыт перенять всем органам расследования, руководители которых при организации работы должны строго придерживаться требований Президента, изложенных в концепции «Справедливый Казахстан, — отметил Б. Асылов.

По итогам коллегии Генеральным Прокурором поручено дополнительно принять комплекс практических мер в целях пресечения незаконных действий органов, ведущих уголовный процесс, и предложено продолжить внедрение видеонаблюдения при доставлении граждан и их нахождении в помещениях правоохранительных органов, шире использовать применение к подозреваемым электронных браслетов.