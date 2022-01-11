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    08:37, 11 Январь 2022 | GMT +6

    447 нарушений режима ЧП выявлено в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области стражи порядка выявили более 400 нарушений режима ЧП. Полицией были арестованы 31 нарушителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Для обеспечения правопорядка в Карагандинской области все сотрудники полиции, военнослужащие Национальной гвардии и Министерства обороны РК переведены на усиленный режим несения службы. В населённых пунктах региона на выездах и въездах организованы блокпосты.

    За период объявления режима ЧП сотрудниками полиции выявлено 447 нарушений режима. К административному аресту привлечён 31 нарушитель. Изъято 17 запрещённых предметов, из них девять гладкоствольных ружей, выявлено шесть фактов хранения наркотических средств.

    Департамент полиции Карагандинской области благодарит жителей за понимание и просит соблюдать все требования режима ЧП.

    Теги:
    Карагандинская область Общество ЧП-2022 Правоохранительные органы
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