446 выпускников проекта «Бастау Бизнес» получили гранты в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области пользуется популярностью программа «Бастау Бизнес». В этом году основам предпринимательства уже обучились 1 472 человека. Гранты на развитие собственного дела получили 446 выпускников проекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общая сумма грантов составила 260,2 млн тенге.

«В нашей области по «Бастау Бизнес» за 2021 год планировалось обучить 1 250 человек. Мы уже превысили это количество. С 16 августа стартовал пятый поток, обучение пройдут ещё 175 слушателей», – отметил директор Палаты предпринимателей Карагандинской области Ернар Кульпеисов.

Выпускники проекта чаще всего выбирают сельское хозяйство. На эту сферу приходится 71% всех бизнес-проектов. К примеру, в Бухар-Жырауском районе доля сельскохозяйственных начинаний составляет 96%.

В областном центре начинающие предприниматели предпочитают сферы услуг, обрабатывающей промышленности и торговли.