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446 выпускников проекта «Бастау Бизнес» получили гранты в Карагандинской области

20 Августа 2021 22:15
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446 выпускников проекта «Бастау Бизнес» получили гранты в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области пользуется популярностью программа «Бастау Бизнес». В этом году основам предпринимательства уже обучились 1 472 человека. Гранты на развитие собственного дела получили 446 выпускников проекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Общая сумма грантов составила 260,2 млн тенге.

«В нашей области по «Бастау Бизнес» за 2021 год планировалось обучить 1 250 человек. Мы уже превысили это количество. С 16 августа стартовал пятый поток, обучение пройдут ещё 175 слушателей», – отметил директор Палаты предпринимателей Карагандинской области Ернар Кульпеисов.

Выпускники проекта чаще всего выбирают сельское хозяйство. На эту сферу приходится 71% всех бизнес-проектов. К примеру, в Бухар-Жырауском районе доля сельскохозяйственных начинаний составляет 96%.

В областном центре начинающие предприниматели предпочитают сферы услуг, обрабатывающей промышленности и торговли.


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Автор:

Агата Мухамеджанова

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