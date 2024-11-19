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    16:03, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    44,6 млрд тенге дивидендов выплатил KEGOC акционерам

    В 2024 году KEGOC выплатил акционерам 44,6 млрд тенге, или по 161,9 тенге на акцию, что стало историческим максимумом с момента IPO. Об этом рассказала управляющий директор по экономике и финансам Айгуль Акимбаева на Дне эмитента, передает корреспондент агентства Kazinform.

    44,6 млрд тенге дивидендов заплатил KEGOC акционерам
    Фото: KEGOC

    АО «KEGOC», ключевой оператор национальной электросети Казахстана, отчиталось о значительных производственных и финансовых достижениях за девять месяцев 2024 года.

    По словам А. Акимбаевой, операционная прибыль компании за отчетный период составила 59 млрд тенге, увеличившись на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль выросла до 47 млрд тенге, что на 18,4 млрд тенге или 64% выше, чем в 2023 году. Основными факторами стали рост объемов услуг и изменение модели энергорынка, благодаря которой удалось исключить убытки на операциях покупки и продажи электроэнергии.

    44,6 млрд тенге дивидендов заплатил KEGOC акционерам
    Фото: KEGOC

    С момента SPO в ноябре 2023 года общий объем торгов акциями KEGOC достиг 18,1 млрд тенге, что говорит о высокой ликвидности ценных бумаг компании. Прогнозы финансовых аналитиков подтверждают их перспективность:

    • Halyk Finance — 1906 тенге,
    • SKY Bridge Invest — 1882 тенге,
    • Jusan Invest — 1845 тенге,
    • BCC Invest — 1778 тенге,
    • Freedom Broker — обновил прогноз с 1590 до 1760 тенге.

    Позиция KEGOC как Системного оператора, управляющего национальной электросетью, делает компанию стабильным и привлекательным инструментом для долгосрочных вложений. Руководство подтверждает намерение выполнить все стратегические КПД до конца 2024 года, что подкрепляет уверенность в дальнейшей динамике роста.

    44,6 млрд тенге дивидендов заплатил KEGOC акционерам
    Фото: KEGOC

    — С учетом тех прогнозов, которые дают нам аналитики, мы предполагаем, что наша стоимость акции должна будет расти. Тем более у нас есть очень много положительных для этого предпосылок. Это и улучшение наших финансовых показателей, и ежегодный рост потребления электроэнергии в Казахстане. Потребление растет на 4,5-5% ежегодно, с учетом интенсивного развития энергетики, — рассказала А. Акимбаева.

    Компания активно развивает ключевые проекты, направленные на модернизацию и расширение национальной энергосистемы. В настоящее время реализуются четыре крупные инициативы:

    1. Усиление электрической сети Южной зоны.
    2. Объединение Западной энергосистемы с ЕЭС Казахстана.
    3. Строительство электросетевых объектов для повышения энергоснабжения Астаны.
    4. Второй этап реконструкции электросетей по всему Казахстану.
    5. Особое внимание уделяется внедрению технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности диспетчерского управления.
    44,6 млрд тенге дивидендов заплатил KEGOC акционерам
    Фото: KEGOC

    В 2024 году KEGOC улучшило и подтвердило свои рейтинги у ведущих международных агентств:

    • Fitch Ratings повысило рейтинг до «BBB», прогноз «Стабильный».
    • Moody’s Investors Service подтвердило уровень «Baa2», прогноз «Позитивный».
    • Standard & Poor’s Global подтвердило рейтинг «BB+», прогноз «Стабильный».

    Эти результаты отражают позитивные перспективы компании, связанные с ростом суверенного рейтинга Казахстана и поддержкой основного акционера.

    Теги:
    Электроэнергия Казахстан Дивиденды Финансы Рейтинг Экономика
    Данияр Ищанов
    Данияр Ищанов
    Автор
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