44,6 млрд тенге дивидендов выплатил KEGOC акционерам

АО «KEGOC», ключевой оператор национальной электросети Казахстана, отчиталось о значительных производственных и финансовых достижениях за девять месяцев 2024 года.

По словам А. Акимбаевой, операционная прибыль компании за отчетный период составила 59 млрд тенге, увеличившись на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль выросла до 47 млрд тенге, что на 18,4 млрд тенге или 64% выше, чем в 2023 году. Основными факторами стали рост объемов услуг и изменение модели энергорынка, благодаря которой удалось исключить убытки на операциях покупки и продажи электроэнергии.

Фото: KEGOC

С момента SPO в ноябре 2023 года общий объем торгов акциями KEGOC достиг 18,1 млрд тенге, что говорит о высокой ликвидности ценных бумаг компании. Прогнозы финансовых аналитиков подтверждают их перспективность:

Halyk Finance — 1906 тенге,

SKY Bridge Invest — 1882 тенге,

Jusan Invest — 1845 тенге,

BCC Invest — 1778 тенге,

Freedom Broker — обновил прогноз с 1590 до 1760 тенге.

Позиция KEGOC как Системного оператора, управляющего национальной электросетью, делает компанию стабильным и привлекательным инструментом для долгосрочных вложений. Руководство подтверждает намерение выполнить все стратегические КПД до конца 2024 года, что подкрепляет уверенность в дальнейшей динамике роста.

Фото: KEGOC

— С учетом тех прогнозов, которые дают нам аналитики, мы предполагаем, что наша стоимость акции должна будет расти. Тем более у нас есть очень много положительных для этого предпосылок. Это и улучшение наших финансовых показателей, и ежегодный рост потребления электроэнергии в Казахстане. Потребление растет на 4,5-5% ежегодно, с учетом интенсивного развития энергетики, — рассказала А. Акимбаева.

Компания активно развивает ключевые проекты, направленные на модернизацию и расширение национальной энергосистемы. В настоящее время реализуются четыре крупные инициативы:

Усиление электрической сети Южной зоны. Объединение Западной энергосистемы с ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов для повышения энергоснабжения Астаны. Второй этап реконструкции электросетей по всему Казахстану. Особое внимание уделяется внедрению технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности диспетчерского управления.

Фото: KEGOC

В 2024 году KEGOC улучшило и подтвердило свои рейтинги у ведущих международных агентств:

Fitch Ratings повысило рейтинг до «BBB», прогноз «Стабильный».

Moody’s Investors Service подтвердило уровень «Baa2», прогноз «Позитивный».

Standard & Poor’s Global подтвердило рейтинг «BB+», прогноз «Стабильный».

Эти результаты отражают позитивные перспективы компании, связанные с ростом суверенного рейтинга Казахстана и поддержкой основного акционера.