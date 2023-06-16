446 км дорог отремонтируют в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Аким Костанайской области Кумар Аксакалов рассказал о запланированных работах по ремонту автодорог в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в области самая большая протяженность автодорог в стране и составляет 9 179 км.

«В этом году будет отремонтировано 446 км автодорог и 299 участков улиц населенных пунктов. В рамках «Ауыл – Ел бесігі» будет проведен средний ремонт на 118 улицах 57 сельских населенных пунктов», - сказал глава региона во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Кумар Аксакалов пояснил, что бюджет автодорожной отрасли составил 55,7 млрд тенге. На сегодня доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составляет 85%. По итогам текущего года долю планируется довести до 87%.

Также он подчеркнул, что рамках развития города Аркалыка, Амангельдинского и Джангельдинского районов, планируется ремонт участка автодороги республиканского значения «Жезказган - Петропавловск», который проходит по территории Костанайской и Акмолинской областей, обеспечивая выход на столицу.

«С улучшением дорожных условий регион получит возможность привлечь больше транспортного трафика и стать важным узловым хабом экономической сети», - добавил аким.