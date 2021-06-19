445 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 21 280 человек. 445 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

На 19 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 280 человек (–20 066 КВИ+ и 1214 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 327 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 953 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 445 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 103 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 65 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1148 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.