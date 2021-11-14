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445 гектаров засажено новым лесом в Карагандинской области

14 Ноября 2021 16:17
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445 гектаров засажено новым лесом в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В этом году на территории лесного фонда Карагандинской области было высажено 1724,79 тысячи штук сеянцев. Всего охвачено 445 га, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Посадка была проведена в рамках плана воспроизводства лесов и лесоразведения на 2021–2025 годы.

Изначально планировалось посадить 1,2 млн сеянцев на площади 430 га. Но сотрудники управления природных ресурсов и регулирования природопользования с этой задачей не только справились, но и перевыполнили её. Весной было посажено 224 га лесных культур, а в конце октября завершилась осенняя посадка на площади 221 га.

«Новые деревья – клён, вяз, сосна, тополь, берёза – появились в пяти хозяйствах по охране лесов и животного мира региона. Посадочный материал был взят в питомнике Карагандинской области», - сообщили в у правлени и природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области.


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#Карагандинская область   #Экология  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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