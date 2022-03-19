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    17:02, 19 Март 2022 | GMT +6

    444 проекта импортозамещения на сумму 13,3 трлн тенге вошли в пул инвестпроектов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Актуальные вопросы развития импортозамещения были рассмотрены в рамках очередного совещания по исполнению поручений Главы государства и Плана оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в Республике Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    19 марта под председательством Премьер-Министра Алихана Смаилова в Нур-Султане состоялось очередное совещание по исполнению поручений Главы государства и Плана оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в РК.

    Согласно статистике, по оперативным итоговым данным за прошлый год, в Казахстан импортировано продукции обрабатывающей промышленности на сумму $38,3 млрд.

    В больших объемах поставляется продукция машиностроения ($16,4 млрд), химической промышленности ($3,2 млрд), черной металлургии ($2,4 млрд), легкой промышленности ($2,2 млрд), строительных материалов ($1,4 млрд), цветной металлургии ($679 млн).

    Во исполнение поручения Президента РК К. Токаева государственными органами РК проведен глубокий анализ отечественной обрабатывающей промышленности, в результате чего выявлен значительный потенциал, определены конкурентные преимущества в разрезе отраслей, а также потенциальные ниши дальнейшего развития промышленности.

    В настоящее время на основании проведенного анализа разработан проект Программы импортозамещения, основная цель которого — сокращение импорта, увеличение экспортных преимуществ и конкурентоспособности отечественного производства.

    По итогам проработки с акиматами областей, городов Алматы, Нур-Султан и Шымкент сформирован пул инвестиционных проектов в отраслях обрабатывающей промышленности. В перечень вошли 444 проекта импортозамещения на общую сумму 13,3 трлн тенге, с потенциалом создания 88 тыс. новых постоянных рабочих мест.

    В текущем году в рамках Карты индустриализации регионами Казахстана запланирован запуск 90 проектов на общую сумму 1,4 трлн тенге с созданием 10,8 тыс. новых постоянных рабочих мест.

    По итогам рассмотрения вопросов импортозамещения, председательствовавший на заседании Премьер-Министр РК поручил в течение месяца разработать и утвердить Программу импортозамещения в разрезе регионов.

    «Сегодня данный вопрос особо актуален в связи со сложившейся геополитической ситуацией в мире. Поэтому необходимо активизировать работу в данном направлении и привлекать инвестиции для реализации импортозамещающих проектов», — сказал Алихан Смаилов.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Алихан Смаилов Инвестпроекты Экономика
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