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    09:53, 14 Август 2023 | GMT +6

    444,2 тысячи казахстанцев трудоустроят в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 августа в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы мерами содействия занятости охвачены 444,2 тыс человек. 300,6 тыс человек были трудоустроены, из них 152,2 тыс – на постоянную работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда РК.

    На субсидируемые рабочие места трудоустроено 148,4 тыс человек, из них: на социальные рабочие места – 15,5 тыс; на молодежную практику – 12 тыс.; на общественные работы – 103,2 тыс; по проектам «Первое рабочее место» – 5,4 тыс, «Контракт поколений» – 199 человек, «Серебряный возраст» – 12,1 тыс человек.

    Онлайн обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено 31,5 тыс безработных, из них 28,7 тыс завершили обучение.

    Также обучением основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» охвачено 102,9 тыс человек, из них завершили и получили сертификаты 77,4 тыс человек.

    В целях выбора сферы деятельности 81,6 тыс человек прошли социальную профориентацию.

    Кроме того, в 2023 году в рамках Нацпроекта предусмотрена выдача 9 тыс грантов для реализации новых бизнес-инициатив в размере 400 МРП (1 380 000 тенге). С начала года выдано 5317 грантов.


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