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    09:12, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    442 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 20 899 человек. В тяжелом состоянии находятся 442 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

    На 18 июня лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 20 899 человек (–19 711 КВИ+ и 1188 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 403 пациента, на амбулаторном уровне – 14 496 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 442 пациента,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 106 пациентов,

    • на аппарате ИВЛ – 72 пациента.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1174 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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