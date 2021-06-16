441 пациент с коронавирусом находится в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавируса продолжают получать в Казахстане 21 025 человек. В тяжелом состоянии находится 441 пациент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

На 16 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 025 человек (–19 895 КВИ+ и 1130 КВИ-), из них в стационарах находится 6 451 пациент, на амбулаторном уровне – 14 574 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 441 пациент,

• в состоянии крайней степени тяжести – 103 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 63 пациента.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1068 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.