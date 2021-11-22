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    14:19, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    440  интернет-мошенничеств раскрыли в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Казахстана раскрыли более 400 совершенных интернет-мошенничеств. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 7 дней проведения ОПМ «Хай-тэк» зарегистрировано около 300 преступлений. Раскрыто 440 ранее совершенных интернет-мошенничеств», - сказал Канат Нурмагамбетов.

    По данным МВД, всего за период проведения ОПМ установлено 261 лицо, совершившее такие преступления.

    «В том числе задержаны 34 мошенника, совершившие более 2-х преступлений. Всего ими совершено 287 интернет-мошенничества», - добавил Канат Нурмагамбетов.

    Ранее сообщалось, что для профилактики и раскрытия интернет-мошенничеств, выявления и задержания совершающих их лиц, с 8 по 14 ноября текущего года на территории республики проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Хай-тэк».



    Теги:
    Мошенничество Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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