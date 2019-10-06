440 этнических казахов приняли гражданство РК в Акмолинской области с начала года

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области с начала года 537 иностранцев получили гражданство Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

«С начала 2019 года в Акмолинской области казахстанское гражданство приняли 537 иностранцев, из которых 440 приходится на этнических казахов, прибывших на историческую родину. Управлением миграционной полиции ДП Акмолинской области зарегистрирована утрата гражданства в отношении более 400 лиц, имеющих двойное гражданство», - рассказали в ведомстве.

Полицейские отметили преимущества получения статуса гражданина Казахстана. Это возможность официального ведения трудовой деятельности, получение должности в крупных компаниях или госучреждениях, оформление пособий, получение льгот и возможность участия в выборах, бесплатное образование и медицинское обслуживание, посещение детьми детского сада, школы — еще одни важные достоинства гражданства РК. Стать гражданином Казахстана можно по праву рождения или получения при прохождении стандартной процедуры (общей или упрощенной).

«В гражданство Республики Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке могут быть приняты оралманы, постоянно проживающие на территории нашей страны на законных основаниях, независимо от срока проживания. Также получить гражданство РК могут реабилитированные жертвы массовых политических репрессий и их потомки, лишенные или утратившие гражданство не по своей воле, но постоянно проживающие на территории РК на законных основаниях, при этом не имеет значения срок проживания, а также этнические казахи, обучающиеся в высших учебных заведениях Казахстана», - добавили в ведомстве.