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44 заведения столицы нарушили режим карантина за три дня в Нур-Султане

23 Августа 2021 11:51
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44 заведения столицы нарушили режим карантина за три дня в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы продолжают круглосуточную работу в усиленном режиме, ежедневно выявляя десятки нарушений карантина объектами предпринимательства города. Только за прошедшие три дня в список нарушителей попали 44 заведения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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За прошедшие сутки, 22 августа мониторинговые группы выявили несоблюдение карантина на 5 объектах предпринимательства города.

Так, в Есильском районе установленный режим работы нарушили бар «Панаехали» и лаундж-бар «Мята».

В список нарушителей в районе Сарыарка попали караоке-бар «Brio» и клуб «Стамбул». Также карантинные меры игнорировали в караоке-баре «Mafia», расположенном в районе Байконыр.

Стоит отметить, что за прошедшие три дня мониторинговые группы выявили нарушения саннорм и других пунктов постановления санврача столицы на 44 объектах предпринимательства города.

Все собранные материалы в отношении нарушителей, переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера.

Эпидемиологическая ситуация в Нур-Султане остается нестабильной, чтобы не допустить дальнейшего роста распространения COVID-19, гостям и жителям города, а также объектам предпринимательства настоятельно рекомендуется строго соблюдать все саннормы и ограничительные меры.


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