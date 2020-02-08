44 задержанных освободили из-под стражи в Жамбылской области – Аскар Мырзахметов
КОРДАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Из-под стражи отпущены 44 человека из села Аукатты, задержанных во время беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области. Об этом 8 февраля во время пресс-конференции сообщил аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BaigeNews.kz.
Людей отпустили после того, как выяснилась их непричастность к потасовкам.
«После того, как подкрепление прибыло в три часа ночи, у полиции появилась возможность провести задержание. Под утро основные виновные лица, которые принимали участие, увидели, что полицейские подтягиваются, они начали уходить с этого места. Те люди, которые остались наблюдать, попали в поле зрения стражей порядка», – рассказал аким Жамбылской области.
Отмечается, в полиции остаются 47 человек, которых задержали в Кордайском районе. Всего, по данным акима области, в ночных беспорядках принимали участие порядка 1000 человек.Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).
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