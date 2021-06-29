44-й театральный сезон акмолинские актеры завершили мистической драмой «Панночка»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В акмолинском областном русском драматическом театре (АОРДТ) прошли закрытие 44-го театрального сезона и VI ежегодная театральная премия «Гвоздь сезона». Актеры попрощались со зрителем мистической драмой «Панночка», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Церемония закрытия театрального сезона в этом году отличалась от предыдущих тем, что все действо было перенесено на свежий воздух – во дворик театра. Живая музыка, столики с шампанским и встречающие гостей мимы создавали ощущение торжества еще до начала церемонии.

Каким же был ушедший сезон для театра? Из-за пандемии, по словам директора АОРДТ Бейбита Бахтыгереева, целый год театр варился в собственном соку.

«Не было никаких действий, но, конечно, мы общались со зрителем через соцсети. Это все огорчало наш коллектив. Но мы не сидели сложа руки. Все это время ставили спектакли, шли на эксперименты и выдержали. За прошлый сезон мы выпустили шесть спектаклей», – поделился Б. Бахтыгереев.

Руководитель управления культуры, архивов и документации Акмолинской области Айгуль Сабитова поздравила собравшихся с праздником, напомнив, что в год 30-летия Независимости РК по предложению Министра культуры и спорта РК Актоты Райымкуловой, город Кокшетау стал культурным центром всего Казахстана.

«Мы все любим приходить сюда, все любим наших актеров, потому что, глядя на эту сцену, мы переживаем, влюбляемся, огорчаемся и радуемся вместе с нашими актерами. Я думаю, что вы еще нам подарите много новых постановок и проектов. Наш театр всегда на высоте!» – отметила А. Сабитова.

В номинации «Актёр года», по итогам зрительского голосования, победил Андрей Владимиров, который получил награду из рук «Мисс Азия 2021», «Miss&Mrs Universal Aзия 2021», Мисс Казахстан интернет, регионального директора конкурса красоты «WORLD Beauty» в РК Динары Саутбаевой и представителя АО BOTAL Development.

«Я уверен, что каждый из номинантов был достоин этой победы. Это победа общая!» – отметил Андрей со сцены.

Номинации «Актриса года» удостоилась Оксана Науменко, которой награду вручили генеральный директор Ассоциации боевых искусств Акмолинской области, генеральный директор спортивного клуба ММА «Беркут», МС МК Жаслан Жантасов и руководитель департамента полиции Акмолинской области, генерал-майор Арманбек Баймурзин, ведомство которого и стало спонсором.

«Это был непростой год, и несмотря на это, в трудное время артисты несли искусство и хоть немного отвлекали нас от проблемы пандемии и других связанных с ней проблем. Я очень благодарен коллективу театра за то, что специально для департамента полиции был организован спектакль. Ведь в самое сложное время мы несли службу на постах, обеспечивали общественный порядок и совместно с врачами спасали наших граждан», – отметил в поздравительной речи А. Баймурзин.

В номинации «Лучший спектакль» победителем стала постановка «Река Потудань» режиссёра Баатра Колаева из Санкт-Петербурга. Правда, сам режиссер не смог приехать на вручение, его награду из рук директора акмолинского областного историко-краеведческого музея Куаныша Шакшакова и директора акмолинской областной филармонии имени Укили Ыбырая Нургуль Шайкеновой получил руководитель театра.

«Лучшим актером детского театра» была названа Ольга Красноштанова, которую поздравили с победой блогер Ринат Галлямов и председатель акмолинского областного филиала профсоюза работников культуры Динмухамед Шалабаев.

Номинации «Дебют» за первые шаги в режиссуре получил актер театра Тимур Валиев. Поздравить победителя пришли заслуженный мастер спорта РК по боксу, чемпион Мира, чемпион Азии, 10-кратный чемпион Республики Казахстан Дина Жоламан и коммерческий директор ТОО «Кокше-Трейд» Елена Дуплева.

В течение шести лет, помимо традиционных номинаций, администрацией АОРДТ при поддержке постоянных спонсоров, являющихся большими поклонниками театрального искусства, была учреждена премия «Приз зрительских симпатий». В этой номинации представлены все артисты театра, но на этот раз ее заслуженно получил актер, не так давно пополнивший труппу театра, Максим Михеев. Награду ему вручили депутат кокшетауского городского маслихата Айя Калягина и главный врач Центра эстетической медицины «Эстетик центр» Рустам Оразбаев.

Специальная театральная премия имени основателя театра Якова Куклинского вручается тому, кто каждый день из года в год преданно и самозабвенно служит искусству театра. Победителем в этой номинации заслуженно стала помощник режиссера Светлана Жарикова, посвятившая театру всю свою жизнь. Именную премию ей вручили директор АОРДТ Б. Бахтыгереев и главный режиссер Ольга Луцива.

Еще одну премию в размере 50 тысяч тенге учредила администрация АОРДТ специально для актрисы по контракту и невероятно талантливой особенной девушки Дарьи Дмитриенко, сыгравшей в постановке «Му-Му» в рамках проекта «Дар слышать сердцем».

Благодарственных писем удостоились также друзья театра – все те, кто сотрудничает с ним и поддерживает его на протяжении многих лет.

44-ый театральный сезон актеры театра завершили мистической драмой «Панночка» в постановке главного режиссера театра Ольги Луцивой. Спектакль завоевал множество наград международных фестивалей и снискал любовь и признание зрителей. Вот и на этот раз сидящие в зале еще долго не отпускали артистов, вызывая на крики «Браво!».

Между тем, как отметил директор театра, в новом сезоне любителей Мельпомены ждет множество интересных проектов, среди которых – постановка спектакля «Алжир».

«Для этого мы пригласили знакомого нашему зрителю режиссёра Шамиля Дыйканбаева. Также ожидается совместный проект с филармонией – спектакль по пьесе Алексея Шербака «Танго между строк»… Скажу, забегая вперёд, что для кокшетауцев у нас в театре появится еще одна экспериментальная сцена – для молодых артистов и режиссеров», – добавил напоследок Б. Бахтыгереев.