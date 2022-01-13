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44 уголовных дела расследуется по актам терроризма - Генпрокуратура РК

13 Января 2022 19:09
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44 уголовных дела расследуется по актам терроризма - Генпрокуратура РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства Генеральная прокуратура работает над установлением всех причин и деталей «алматинской трагедии» и террористических атак в других регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

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Органами правопорядка принимаются все необходимые меры по выявлению и наказанию участников терактов, полному восстановлению общественной безопасности в стране.

Особое внимание уделяется расследованию инцидентов, где были человеческие жертвы.

Общее число по стране устанавливается.

Каждый факт будет тщательно расследован с дачей соответствующей правовой оценки.

За правонарушения, совершенные в период режима ЧП, составлено 6966 протоколов о возбуждении административных производств, к различным видам административной ответственности привлечено 4918 лиц, в том числе аресту подвергнуто 1978 человек. На 791 человека наложены штрафы и 2149 предупреждены. На рассмотрении судов находится 2048 материалов.

На сегодня следственно-оперативные группы расследуют 494 уголовных дел, в том числе 44 - по актам терроризма, 34 – по массовым беспорядкам, 15 убийств и др.

Водворено в ИВС 524 лиц, подозреваемых в совершении преступлений. С санкции суда взяты под стражу 412 лиц.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.




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#Генпрокуратура   #ЧП-2022  
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