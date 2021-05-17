44 тысячи превысило число привитых первым компонентом вакцин в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19. За выходные прививки получили 812 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за 15 и 16 мая первый компонент вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» получили 812 местных жителей.

В период с 1 февраля по 17 мая первым компонентом вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» вакцинировано 44707 человек. Вторым компонентом вакцин привиты 14486 человек.

Всего в регионе функционируют 36 стационарных и 10 передвижных пунктов вакцинации.





