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    13:17, 17 Май 2021 | GMT +6

    44 тысячи превысило число привитых первым компонентом вакцин в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19. За выходные прививки получили 812 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за 15 и 16 мая первый компонент вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» получили 812 местных жителей.

    В период с 1 февраля по 17 мая первым компонентом вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» вакцинировано 44707 человек. Вторым компонентом вакцин привиты 14486 человек.

    Всего в регионе функционируют 36 стационарных и 10 передвижных пунктов вакцинации.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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