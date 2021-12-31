44 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 31 декабря лечение от КВИ продолжают получать 16 610 человек (–14 643+ и 1 967 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Из них в стационарах находятся 2 264 пациентов, амбулаторно лечатся 14 346 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 213 пациентa;

• в состоянии крайней степени тяжести – 71 пациент,

• на аппарате ИВЛ – 44 пациента.