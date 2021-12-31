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44 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК
31 Декабря 2021 08:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 31 декабря лечение от КВИ продолжают получать 16 610 человек (–14 643+ и 1 967 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
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Из них в стационарах находятся 2 264 пациентов, амбулаторно лечатся 14 346 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 213 пациентa;
• в состоянии крайней степени тяжести – 71 пациент,
• на аппарате ИВЛ – 44 пациента.
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