+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

44 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

31 Декабря 2021 08:35
Поделиться:
44 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 31 декабря лечение от КВИ продолжают получать 16 610 человек (–14 643+ и 1 967 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Новости по теме
112,5 тысячи подростков полностью вакцинировались от COVID-19 в Казахстане
Коронавирус: в «желтой зоне» осталась только столица Казахстана Еще 576 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане 480 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане

Из них в стационарах находятся 2 264 пациентов, амбулаторно лечатся 14 346 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 213 пациентa;

• в состоянии крайней степени тяжести – 71 пациент,

• на аппарате ИВЛ – 44 пациента.


Подписывайтесь на наш канал:

#Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
112,5 тысячи подростков полностью вакцинировались от COVID-19 в Казахстане
Коронавирус: в «желтой зоне» осталась только столица Казахстана
Еще 576 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
480 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
Популярное
1 Бежавшего за Дедом Морозом школьника из ВКО поздравил министр образования и науки
2 Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного Суда РК
3 В Генеральной прокуратуре прокомментировали полную отмену смертной казни
4 ЕС: ковид бьёт рекорды
5 Когда полностью заработают две новые станции метро в Алматы
6 Технический запуск двух новых станций метро состоялся в Алматы
Читайте также
Пункты вакцинации подростков открыли в трех школах в Костанае
Алмаз Шарман: Глобальное распространение омикрона - вопрос времени
Бежавшего за Дедом Морозом школьника из ВКО поздравил министр образования и науки
Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного Суда РК
В Генеральной прокуратуре прокомментировали полную отмену смертной казни
ЕС: ковид бьёт рекорды
Когда полностью заработают две новые станции метро в Алматы
Технический запуск двух новых станций метро состоялся в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив