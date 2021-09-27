44% населения вакцинировались в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 71 новый случай инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, 90% случаев с симптомами заболевания. У 66 человек анализы отобрали по эпидемиологическим показаниям, у пяти – с целью эпиднадзора.

По числу инфицированных за сутки лидирует Петропавловск – 25 человек. Среди районов – Кызылжарский с 15 новыми случаями, район М. Жумабаева – 7 и район Шал акына – 6 случаев. Коронавирус выявили у 5 жителей Есильского района, 4 человека – в Жамбылском, 3 – в районе им. Г. Мусрепова и по 2 в Аккайынском, Айыртауском и Мамлютском районах.

За сутки 4 лаборатории области провели 932 ПЦР-исследования на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в регионе, по сравнению с другими областями, ежесуточное число инфицированных заметно не снижается, остается в пределах 70-80 человек. Специалисты связывают это с низкими темпами вакцинации.

На 27 сентября первый компонент вакцины получили 240 416 человек, или более 44% от населения области. Полный курс вакцинации прошли 216 961 человек. Для достижения коллективного иммунитета в области необходимо привить 311 тысяч человек.