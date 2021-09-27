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    14:38, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    44% населения вакцинировались в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 71 новый случай инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, 90% случаев с симптомами заболевания. У 66 человек анализы отобрали по эпидемиологическим показаниям, у пяти – с целью эпиднадзора.

    По числу инфицированных за сутки лидирует Петропавловск – 25 человек. Среди районов – Кызылжарский с 15 новыми случаями, район М. Жумабаева – 7 и район Шал акына – 6 случаев. Коронавирус выявили у 5 жителей Есильского района, 4 человека – в Жамбылском, 3 – в районе им. Г. Мусрепова и по 2 в Аккайынском, Айыртауском и Мамлютском районах.

    За сутки 4 лаборатории области провели 932 ПЦР-исследования на коронавирус.

    Ранее сообщалось, что в регионе, по сравнению с другими областями, ежесуточное число инфицированных заметно не снижается, остается в пределах 70-80 человек. Специалисты связывают это с низкими темпами вакцинации.

    На 27 сентября первый компонент вакцины получили 240 416 человек, или более 44% от населения области. Полный курс вакцинации прошли 216 961 человек. Для достижения коллективного иммунитета в области необходимо привить 311 тысяч человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Вакцинация Регионы Казахстана Минздрав РК
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