44 млн тонн угля добыто за пять месяцев текущего года в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По оперативным данным за январь-май 2020 года добыто порядка 44 млн. тонн угля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Из них энергопроизводящим предприятиям отгружено 24,1 млн. тонн угля, на коммунально-бытовые нужды и населению - 2,7 млн. тонн угля.

Напомним, в 2019 году угледобывающими компаниями было добыто 111,1 млн. тонн угля (без учёта угольного концентрата). На энергетику отгружено 57,2 млн. тонн, коммунально-бытовым предприятиям и населению отгружено 10,6 млн. тонн.

Ранее на заседании Правительства министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов доложил о подготовительных работах к предстоящему отопительному сезону. По его словам, дефицита угля в отопительный сезон не ожидается.

Также он сообщил, что для бесперебойного обеспечения населения теплом и водой необходимо подготовить более десяти тысяч единиц автономных котельных.

Напомним, сегодня на заседании Правительства Аскар Мамин поручил обеспечить готовность к отопительному сезону.







