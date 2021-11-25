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    13:06, 25 Ноябрь 2021 | GMT +6

    44-летняя иностранка обворовывала мужчин в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 44-летняя иностранка обворовывала мужчин в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Ею оказалась 44-летняя гражданка Узбекистана, временно проживающая в Алматы. Установлено, что женщина знакомилась с мужчинами, входила в доверие, переезжала к «жертве» и через несколько дней уносила с собой телефоны, деньги, все, что представляло хоть какую-то ценность.

    «Сейчас подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. По фактам краж проводится досудебное расследование. Продолжается проверка причастности задержанной к аналогичным преступлениям на территории города. На данный момент ей инкриминируется два эпизода», – уточнил начальник Управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков.
    Пострадавших от действий данной гражданки, полицейские просят обратиться по телефонам: 227-55- 02; 8-747-482- 22-83.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Алматы
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