44 факта незаконного оборота лекарств выявила жамбылская прокуратура

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Факты незаконного оборота лекарственных средств выявляют сотрудники надзорного органа Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для исполнения поручения Генеральной прокуратуры в Жамбылской области созданы рабочие группы из представителей уполномоченных органов по проверкам в сфере оборота лекарственных средств.

«На сегодня рабочими группами выявлено 44 факта незаконного оборота и манипуляций с лекарственными средствами. Из этого числа 26 фактов реализации препаратов по завышенным ценам, восемь фактов реализации с рук в неустановленных местах, пять фактов оборота незарегистрированных медицинских препаратов и три - реализация лекарств без применения контрольно-кассовых машин», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области.

К административной ответственности за незаконный оборот лекарственных средств уже привлечено восемь лиц, которых оштрафовали на 950 тысяч тенге. Остальные материалы на стадии рассмотрения в уполномоченных органах и в суде, отметили в ведомстве. Помимо этого, надзорным органом возбуждено два уголовных дела по фактам незаконного оборота лекарственных средств.

«Выявлен факт ввоза лекарственных средств из Кыргызской Республики по фиктивным документам, на грузовом транспорте под видом транзита в Российскую Федерацию, - пояснили в ведомстве. - У владельца груза, который является жителем Кордайского района, изъяты лекарственные средства 18-ти наименований, это парацетамол, азитромицин, кетонал и другие так необходимые сегодня препараты. Стоимость изъятого груза составила 20 млн тенге. После принятия процессуального решения материал по факту безлицензионной деятельности направлен в суд».

Постановлением Кордайского районного суда от 16 июля правонарушитель полностью признал свою вину и привлечён по ст. 463 КоАП РК к административному штрафу в размере 15 МРП (39 765 тенге), груз конфискован.

«При координации прокуратуры конфискованные лекарственные средства переданы в управление здравоохранения, где после получения сертификатов о пригодности, медикаменты будут распределены между медицинскими учреждениями области. Работа в данном направлении продолжается», - рассказали в прокуратуре Жамбылской области.