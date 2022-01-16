44 человека спас из огня за три года акмолинский пожарный

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С 2018 года старшина гражданской защиты Евгений Ефремов спас из пожаров 44 человека, двоих из них он спас в канун Нового года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Накануне Нового года, 30 декабря, в одном из домов барачного типа в Кокшетау произошел пожар. В нем без сознания находился 55-летний мужчина. Счет шел на секунды – и старшина гражданской защиты Евгений Ефремов оказал ему первую медицинскую помощь и передал скорой.

В 2019 году, так же 30 декабря, Евгений Ефремов спас мужчину из пожара. Тогда горел дачный домик. Пожарный также оказал первую медицинскую помощь.

«Мы - не основной состав, который обслуживает район, где произошел пожар. Ребята запросили помощь – мы подключились. Приехавшие первыми парни сбили пламя, мы продолжили разведку – поиск людей в доме. Подключившись к средствам индивидуальной защиты органов дыхания, аппаратам на сжатом воздухе, я обнаружил мужчину, и вместе с другими пожарными мы эвакуировали его наружу. Это только в кино один спасатель может поднять человека», – вспомнил последнее спасение Евгений.

Правильно распределяя силы и средства своего звена, Евгений Ефремов смог в кратчайшие сроки выполнить поставленную задачу по спасению человека. Помогали нашему герою пожарные Алимжан Мустафин и Алиби Комаров.

Руководитель тушения пожара Ербол Клушев рассказал, что по прибытии на место вызова им было принято решение направить два звена газодымозащитной службы для спасательных и эвакуационных работ. Одно из звеньев возглавил Евгений Ефремов, который в условиях нулевой видимости, шаг за шагом продвигаясь в незнакомой обстановке, производил поиск возможных пострадавших.

Из-за густого едкого дыма искать приходилось буквально «на ощупь». Благодаря большому опыту и профессионализму Евгений в считанные минуты со звеном газодымозащитников обнаружил мужчину, который лежал на диване в одной из комнат в бессознательном состоянии. Пострадавшего вынесли на свежий воздух, где принялись оказывать первую доврачебную помощь - произвели вентиляцию легких аппаратом «Кокшетау – 2» и передали мужчину уже в сознании карете скорой медицинской помощи.

«В ситуации, когда человек надышался угарного газа, бесспорно, важны секунды. Кислородное голодание даже за минуту способно привести к смерти», – добавил Ербол Клушев.

У пожарных-спасателей есть примета - не считать спасённые жизни. Так и на прямой вопрос о спасённых людях Евгений Ефремов ответил, что не ведет счет и героем себя не считает, ведь это его работа. Между тем, в пожарной части, где работает Евгений, рассказали, что с 2018 года старшина Ефремов спас из пожаров 44 человека.