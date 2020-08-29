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44 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК
29 Августа 2020 09:34
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 8 098 человека, среди которых 32 детей. В стационарах находятся 3 949 пациентов, на амбулаторном уровне – 4 149, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram Министерства здравоохранения РК.
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237 человек находятся в тяжелом состоянии, 38 – в состоянии крайней степени тяжести, 44– на аппаратах ИВЛ.Министерство здравоохранения сообщает о том, что информация о суточных данных и общем количестве заболевших и умерших от коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом, а также КВИ с отрицательным ПЦР-тестом будет публиковаться в ежедневном формате на официальном сайте и социальных страницах ведомства.
Информация по регионам будет предоставляться на еженедельной основе в ходе пресс-брифингов официального представителя Минздрава.
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