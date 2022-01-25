44% акмолинских студентов обучаются по инженерным, обрабатывающим и строительным отраслям

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Учитывая потребность рынка труда, порядка 44% акмолинских студентов обучаются по инженерным, обрабатывающим и строительным отраслям. О том, как развиваются технические специальности в системе технического и профессионального образования региона, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал заместитель руководителя управления образования Акмолинской области Валерий Гамазов.

- Валерий Георгиевич, расскажите, где в Акмолинской области ведется подготовка студентов по техническим специальностям?

- Сеть организаций технического и профессионального образования области представлена 32 колледжами, из которых 26 являются государственными и 6 частными, с контингентом почти 22 тысячи студентов, из которых 17,5 тысяч, или 80%, обучаются за счет средств бюджета.

- Какие специальности наиболее востребованы в этом направлении?

- Подготовка кадров ведется по 10 отраслям экономики, 97 специальностям и 165 квалификациям, востребованным на рынке труда. Учитывая потребность рынка труда, порядка 44% студентов обучаются по инженерным, обрабатывающим и строительным отраслям: сварочное дело, монтаж и эксплуатация инженерных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства, токарное дело, техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта, электрооборудование, техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования, радиотехника, электроника и телекоммуникации, электроснабжение, маркшейдерское дело, обогащение полезных ископаемых (рудообогащение), теплоэнергетические установки тепловых электрических станций, открытая разработка месторождений полезных ископаемых, технология машиностроения, эксплуатация и техническое обслуживание машин и оборудования, архитектура, строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

В структуре госзаказа выделены два уровня образования: техническое и профессиональное образование, и послесреднее образование (прикладной бакалавриат). Подготовка кадров по техническому направлению в рамках прикладного бакалавриата ведется по таким специальностям, как: прикладной бакалавр технологии машиностроения, технического обслуживания, ремонта и эксплуатации автомобильного транспорта, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов.

На 2021-2022 учебный год на инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли было выделено 49% бюджетных мест.

- Как много предприятий региона принимают участие в практическом обучении студентов?

- В дуальном обучении задействовано более 440 предприятий. Доля студентов, обучающихся по госзаказу и охваченных дуальным обучением, составляет 22%. Основными социальными партнерами здесь выступают крупные предприятия области, такие как АО «Европейская подшипниковая корпорация Степногорск», АО «Тыныс», АО «Горно-металлургический комбинат «Казахалтын», ТОО «Ст Агро», ТОО «НОВОПЭК», ТОО «Кокшетау Жолдары», ТОО «РегионСтрой», АО «АК Алтыналмас», ТОО «Степногорск Энергокомплекс», ТОО «Степногорск Теплотранзит», и другие.

- Спасибо за беседу!