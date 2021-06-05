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    19:42, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    439 человек лечатся от КВИ в инфекционных стационарах Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 64 инфицированных, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в городе Атырау подтверждено 40 случаев заражения Covid-19, в результате скрининга выявлено 5 заболевших на месторождении Тенгиз.

    Продолжается распространение инфекции и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 9 зараженных Covid-19, в Индерском районе - 3, Кызылкогинском, Исатайском, Курмангазинском районах - по 2 случая заболевания, в Макатском районе - 1. Заболевание у 41 пациента с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 23 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 95 человек.

    В домашних условиях получают лечение 543 человека, в модульной больнице - 119, во второй областной больнице – 120 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 27, в районных инфекционных стационарах - 105. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 68.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область пока расположена в «желтой» зоне.

    Как ранее сообщалось, 637 жителей Атырауской области привились от коронавируса за сутки.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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