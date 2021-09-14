4386 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 4386 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 344,

город Алматы - 679,

город Шымкент - 29,

Акмолинская область - 259,

Актюбинская область - 533,

Алматинская область - 425,

Атырауская область - 435,

Восточно-Казахстанская область - 124,

Жамбылская область - 129,

Западно-Казахстанская область - 129,

Карагандинская область - 343,

Костанайская область - 78,

Кызылординская область - 166,

Мангистауская область - 185,

Павлодарская область - 416,

Северо-Казахстанская область - 23,

Туркестанская область - 89.

Итого выздоровевших в Казахстане - 766 435.



