08:15, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6
4386 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 4386 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 344,
город Алматы - 679,
город Шымкент - 29,
Акмолинская область - 259,
Актюбинская область - 533,
Алматинская область - 425,
Атырауская область - 435,
Восточно-Казахстанская область - 124,
Жамбылская область - 129,
Западно-Казахстанская область - 129,
Карагандинская область - 343,
Костанайская область - 78,
Кызылординская область - 166,
Мангистауская область - 185,
Павлодарская область - 416,
Северо-Казахстанская область - 23,
Туркестанская область - 89.
Итого выздоровевших в Казахстане - 766 435.