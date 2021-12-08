438 тысяч жителей Нур-Султана прошли полный курс иммунизации от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя управления общественного здравоохранения столицы Гульназ Досмырзаева доложила о ходе вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Нур-Султане первый компонент вакцины получили уже свыше 476 тысяч граждан, полный курс иммунизации прошли 438 тысяч жителей. К большой радости, большую часть населения, подлежащего вакцинации, мы уже провакцинировали. Но этого недостаточно, чтобы побороть вирус полностью - решающую роль играет сознательность граждан в получении прививки», - сказала Гульназ Досмырзаева на брифинге в акимате.

Она напомнила, что для охвата населения массовой вакцинацией пункты вакцинации развернуты в более чем 36 медицинских организациях и в четырех торговых комплексах города (ТРЦ «Керуен», «Абу-Даби Плаза», «Азия парк» и ТД «Евразия»).

«С начала массовой вакцинации в торгово-развлекательных центрах и торговых домах прививки получили свыше 130 тысяч граждан. Для вакцинации граждан задействовано более 300 медицинских работников», - заключила спикер.