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438 случаев коронавируса зарегистрировано за сутки в Казахстане
26 Мая 2020 09:02
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 438 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 5,1%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Алматы – 75 (3,4%),
город Шымкент – 69 (11,3%),
Карагандинская область – 67 (11,3%),
город Нур-Султан – 56 (3,4%),
Жамбылская область – 51 (17,5%),
Западно-Казахстанская область – 38 (9,2%),
Атырауская область – 32 (3,6%),
Туркестанская область – 17 (5,4%),
Алматинская область – 12 (4,2%),
Кызылординская область – 8 (2,4%),
Костанайская область – 5 (4,1%),
Мангистауская область – 5 (3,0%),
Актюбинская область – 2 (0,7%),
Акмолинская область – 1 (0,7%).
Всего в стране выявлено 8969 заболевших.
Ключевые слова: Здравоохранение, Коронавирус,
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