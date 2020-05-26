438 случаев коронавируса зарегистрировано за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 438 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 5,1%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Алматы – 75 (3,4%),

город Шымкент – 69 (11,3%),

Карагандинская область – 67 (11,3%),

город Нур-Султан – 56 (3,4%),

Жамбылская область – 51 (17,5%),

Западно-Казахстанская область – 38 (9,2%),

Атырауская область – 32 (3,6%),

Туркестанская область – 17 (5,4%),

Алматинская область – 12 (4,2%),

Кызылординская область – 8 (2,4%),

Костанайская область – 5 (4,1%),

Мангистауская область – 5 (3,0%),

Актюбинская область – 2 (0,7%),

Акмолинская область – 1 (0,7%).

Всего в стране выявлено 8969 заболевших.



