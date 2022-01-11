4373 человека вакцинировались первым компонентом Pfizer в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Первым компонентом вакцины «Комирнати» производства Pfizer на сегодняшний день в Акмолинской области привито 4373 человека, в том числе 137 беременных женщин, 1115 кормящих женщин и 3121 подросток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, первым компонентом пяти вакцин с начала прививочной кампании в Акмолинской области привито 333123 человека, что составляет от подлежащего населения 69,5% и от общего числа населения - 45,3%. Второй компонент вакцины получили 304556 человек, что составило от общего количества подлежащего населения 63,6% и от общего числа населения - 40,9%.

«Вакциной «Комирнати» производства Pfizer привито 4373 человека, в том числе 137 беременных женщин, 1115 кормящих женщин и 3121 подросток от 12 по 17 лет включительно. Вторым компонентом привит 2041 человек», - отметила главный госсанврач региона.

По словам спикера, неблагоприятные реакции на вакцину не зарегистрированы.

Кроме того, 23748 акмолинцев уже прошли ревакцинацию третьей бустерной дозой для повышения имеющегося иммунитета.

«Вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики коронавирусной инфекции, ревакцинация повысит имеющейся иммунитет. Прививочные пункты работают во всех поликлиниках. Только проявив ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих людей, мы сможем избежать ухудшения эпидемиологической обстановки!» - резюмировала А. Мусина.