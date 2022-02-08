437 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 8 февраля лечение от КВИ продолжают получать 87 637 человек (86 455 КВИ+ и 1 182 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находится 9 647 пациентов, на амбулаторном уровне – 77 990 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 437 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 171 пациентов, на аппарате ИВЛ – 111 пациентов.







