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437 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Казахстане
8 Февраля 2022 08:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 8 февраля лечение от КВИ продолжают получать 87 637 человек (86 455 КВИ+ и 1 182 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В стационарах находится 9 647 пациентов, на амбулаторном уровне – 77 990 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 437 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 171 пациентов, на аппарате ИВЛ – 111 пациентов.
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