08:01, 31 Август 2021 | GMT +6
4322 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 4322 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов :
город Нур-Султан - 376,
город Алматы - 1309,
город Шымкент - 137,
Акмолинская область - 259,
Актюбинская область - 123,
Алматинская область - 359,
Атырауская область - 126,
Восточно-Казахстанская область - 166,
Жамбылская область - 34,
Западно-Казахстанская область - 46,
Карагандинская область - 551,
Костанайская область - 245,
Кызылординская область - 65,
Мангистауская область - 109,
Павлодарская область - 296,
Северо-Казахстанская область - 76,
Туркестанская область - 45.
Всего в стране выявлен 789 471 заболевший.