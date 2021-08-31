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    08:01, 31 Август 2021 | GMT +6

    4322 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 4322 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов :

    город Нур-Султан - 376,

    город Алматы - 1309,

    город Шымкент - 137,

    Акмолинская область - 259,

    Актюбинская область - 123,

    Алматинская область - 359,

    Атырауская область - 126,

    Восточно-Казахстанская область - 166,

    Жамбылская область - 34,

    Западно-Казахстанская область - 46,

    Карагандинская область - 551,

    Костанайская область - 245,

    Кызылординская область - 65,

    Мангистауская область - 109,

    Павлодарская область - 296,

    Северо-Казахстанская область - 76,

    Туркестанская область - 45.

    Всего в стране выявлен 789 471 заболевший.

    Теги:
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