4322 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 4322 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов :

город Нур-Султан - 376,

город Алматы - 1309,

город Шымкент - 137,

Акмолинская область - 259,

Актюбинская область - 123,

Алматинская область - 359,

Атырауская область - 126,

Восточно-Казахстанская область - 166,

Жамбылская область - 34,

Западно-Казахстанская область - 46,

Карагандинская область - 551,

Костанайская область - 245,

Кызылординская область - 65,

Мангистауская область - 109,

Павлодарская область - 296,

Северо-Казахстанская область - 76,

Туркестанская область - 45.

Всего в стране выявлен 789 471 заболевший.