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    11:53, 11 Май 2021 | GMT +6

    430 случаев коронавируса зарегистрировано за сутки в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За 10 мая в Алматы зарегистрировано 430 случаев коронавирусной инфекции, из них 401 случаев с симптомами и 29 без симптомов. Провакцинировано свыше 250 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления общественного здоровья города Алматы, выписано всего 218, поступило 229 человек. Итого в инфекционных стационарах (6 060 коек) физически находится 3 516 человека (108 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего - 231. На ИВЛ- 33, на неинвазивной ИВЛ - 67, High flow - занят 91 аппарат.

    На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 4 274 пациентов, из которых 552 бессимптомных, 3 722 с легкой и со средней степенью тяжести.

    За минувшие сутки в городе Алматы провакцинировано 1 772 человека. С 1 февраля до 10 мая вакцину получили 252 431 человек.

    Из общего количества привитых лица старше 60-ти лет составляет 30 357 человек. Из общего объема поставленных доз казахстанская вакцина QazVac составила 3 000, за 15 дней было привито 2 967 человек.

    3 мая осуществлена поставка китайской вакцины Sinopharm в объеме 15 000 доз (1 компонент), привито 1 048.

    На сегодняшний день в Алматы функционирует 214 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. Задействованы 315 прививочных бригад из 1 282 человека.


    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Алматы
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