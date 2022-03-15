430 гаражей демонтируют в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году продолжат демонтировать незаконно установленные гаражи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима города, в этом году намерены демонтировать 430 гаражей. С начала года обследовали 32 двора, где обнаружили 38 самовольно установленных гаражей.

«Одна из существующих проблем – установление собственников и расположение гаражей на территории кондоминиума. Всё это затягивает процесс демонтирования, поскольку необходимо проводить сбор материалов с последующим направлением в инспекцию для проверки. Аким города поручил особое внимание уделить демонтажу самовольно установленных гаражей в местах социальных объектов, тепломагистрали и во дворах, стоящих в очереди на асфальтирование», - сообщили в пресс-службе.

Самый большой участок с незаконно установленными гаражами находится по улице Жукова. Там насчитывается более 400 металлических коробок. Жителей предупреждали о демонтаже еще в 2019-м году. Часть гаражей уже перевезли. В этом году демонтаж начали 10 марта. В горакимате предупредили владельцев о том, что гаражи бесплатно перевезут на подготовленную площадку по улице Промышленной.

Всего за период с 2019-го по 2021-й год по Петропавловску демонтировали 764 гаража.