430 фактов пьяного вождения выявили за три месяца в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 430 фактов управления транспортом в алкогольном опьянении зафиксировано за 3 месяца 2022 года. Об этом сообщил начальник управления административной полиции департамента полиции города Нур-Султана Елжан Чупеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Личным составом департамента выявлено 31 тысяча нарушений, среди водителей - 27 тысяч: управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения – 430 фактов, нарушение правил проезда пешеходного перехода – 428, нарушение правил проезда перекрестка - 1502, проезд на запрещающий сигнал светофора – 847, выезд на встречную полосу движения - 83, создание аварийной ситуации – 392 факта», - сказал на брифинге Елжан Чупеков.

Выявлено 2582 нарушения по не пристегнутым ремням безопасности, 198 фактов по управлению транспортом без государственного номера, управление и установка подложных госномеров – 15 фактов.

«Наиболее распространенное нарушение - нарушение правил остановки стоянки, зафиксировано 2083 факта, игнорирование требований дорожных знаков - 3729 фактов, лишены права управления 486 водителей. Административно арестовано 397 человек. Среди пешеходов выявлено 3143 нарушения», - добавил спикер.









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