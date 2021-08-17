43 тысячи доз вакцины Sinopharm поступило в Костанайскую область

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - О поступлении новых вакцин сообщили в Костанайском областном управлении здравоохранения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«16 августа в Костанайскую область поступило 43 тысячи доз Sinopharm. В настоящее время проводится распределение вакцины по пунктам вакцинации», - сообщили в облздраве.

Сегодня также состоялось заседание Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ. В ходе заседания аким области Архимед Мухамбетов заслушал акимов Амангельдинского, Аулиекольского и Костанайского районов.

«Также рассмотрели работу мониторинговых групп. Мониторинговыми группами с 1 июля по 15 августа 2021 года проведено 3 994 рейдовых мероприятия, выявлено 235 нарушений карантинных мер. На сегодняшний день в область доставлено 299 375 доз первого компонента и 227 595 доз второго компонента вакцины. Всего по состоянию на 16 августа провакцинировано 276 082 человек первым компонентом. Что касается второго компонента, то его получили 213 137 человек из подлежащих вакцинации»,- сообщил в своём Instagram глава региона.

Вместе с тем, в настоящее время загруженность инфекционных коек составляет 55,5%, на лечении находятся 1131 человек.

«Акимам городов и районов поручил усилить информационно-разъяснительную работу касательно вакцинации населения против КВИ. Уважаемые жители области, прошу каждого проявить ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких и пройти своевременную вакцинацию против COVID-19», - подытожил Архимед Мухамбетов.