43 школьника заразились коронавирусом в январе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала учебного года коронавирус выявили у 347 школьников. В том числе у 43-х – в январе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов рассказал, что из 347 инфицированных детей в штатном режиме обучались 167.

«Инфицирование в январе произошло вне школы, поскольку дети находились на каникулах. Закрытых на карантин школ в области нет. Коронавирус выявляли у 116 учителей. В основном инфицирование было связано с домашними очагами», - сказал А.Кушбасов.

С 18 января начнут работать школьные столовые. Основное условие – строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

«Должна быть заполняемость не более 30%. Расстояние между столами – не менее двух метров. Должна соблюдаться социальная дистанция. Скопления школьников в столовой не должно быть. Уборка и обработка поверхностей будет производиться каждый час. Особое внимание будет уделяться персоналу. Администрация школы выберет ответственного человека, который будет следить за соблюдением санитарных норм», - подчеркнул А.Кушбасов.