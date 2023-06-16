43 села планируют подключить к центральному водоснабжению в Костанайской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году на реализацию проектов по водоснабжению и водоотведению в Костанайской области выделено 22 млрд тенге. Об этом сообщил аким региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До конца года к централизованному водоснабжению планируется подключить 43 села. Доступ к услугам водоснабжения сельского населения по итогам 2023 года возрастет с 80,4% до 87,0%», - сказал он во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Как отметил Кумар Аксакалов, в регионе утвержден и реализуется план действий по стопроцентному обеспечению населения качественной питьевой водой до конца 2025 года.

Ранее аким сообщал, что на ремонт теплосетей в области в текущем году увеличено финансирование до 18 млрд тенге, что в 14 раз больше, чем в прошлом году. Также будет отремонтировано 446 км автодорог и 299 участков улиц населенных пунктов. В рамках «Ауыл – Ел бесігі» будет проведен средний ремонт на 118 улицах 57 сельских населенных пунктов.