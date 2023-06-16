Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Костанайская область

43 села планируют подключить к центральному водоснабжению в Костанайской области

Автор:  
Анеля Касымова
16 Июня 2023, 20:28
43 села планируют подключить к центральному водоснабжению в Костанайской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году на реализацию проектов по водоснабжению и водоотведению в Костанайской области выделено 22 млрд тенге. Об этом сообщил аким региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До конца года к централизованному водоснабжению планируется подключить 43 села. Доступ к услугам водоснабжения сельского населения по итогам 2023 года возрастет с 80,4% до 87,0%», - сказал он во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Как отметил Кумар Аксакалов, в регионе утвержден и реализуется план действий по стопроцентному обеспечению населения качественной питьевой водой до конца 2025 года.

Ранее аким сообщал, что на ремонт теплосетей в области в текущем году увеличено финансирование до 18 млрд тенге, что в 14 раз больше, чем в прошлом году. Также будет отремонтировано 446 км автодорог и 299 участков улиц населенных пунктов. В рамках «Ауыл – Ел бесігі» будет проведен средний ремонт на 118 улицах 57 сельских населенных пунктов.

photo

Костанайская область   Акимат   Регионы Казахстана   Вода   Костанай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США