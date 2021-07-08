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    01:20, 08 Июль 2021 | GMT +6

    43 прививочных пункта работают в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области активизировался процесс вакцинации населения, передает корреспондент МИА» Казинформ».

    Как сообщили в областном управлении здравоохранения, по области только за сутки 6 июля вакцинировались от КВИ 3 064 человек, в том числе 2 449 лиц получили первый тур прививки.

    «С нарастанием, по состоянию на 6 июля, всего однократно привито 212 375 человек, в том числе 16 754 медработников, 30 131 работников сферы образования, 18 457 сотрудников силовых структур, 5 141 госслужащих, 5 290 студентов, 540 сотрудников социальных учреждений, 17 703 лиц с хроническими заболеваниями и 118 359 других лиц. Из числа 212 375 однократно привитых лиц 112 111 получили второй тур вакцин», - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев.

    С 1 февраля 2021 года в регион было поставлено 199 550 доз вакцины «Спутник V» первого компонента и 158 700 доз второго компонента, 10 тысяч доз отечественной вакцины QazCovid-in.

    Напомним, что с 1 февраля в первую очередь были вакцинированы медицинские работники, работники организаций образования, специалисты силовых структур, военнослужащие, студенты, работники социальных учреждений, государственные служащие, лица с хроническими заболеваниями. С начала февраля в Жамбылскую область начала поступать отечественная вакцина QazVac. В мае начались поставки 60 тысяч доз вакцины Hayt-Vax, произведенной фармацевтической промышленностью ОАЭ и китайской компанией «Синофарм». На днях был достигнут рубеж в 200 тысяч вакцинированных жителей региона. 83-летняя Орынша Елшибаева стала 200-тысячной вакцинировавшейся жительницей Жамбылской области.

    В целом по области в 23 организациях первичной медико-санитарной помощи имеется 43 прививочных пункта, из них 15 в городах и 28 в районах. С нарастанием 212 375 человек прошли вакцинацию первым компонентом, из них 4 625 человек получили отечественную вакцину, 162 255 человек Спутник V и 29 819 лиц Hayt-Vax,15 676 человек КоронаВак. Проведена вакцинация вторым компонентом с нарастанием 112 111 человек. Каких-либо реакций и осложнений после прививок не зарегистрировано.

    «Казахстан перешел в «красную» зону по заболеваемости коронавирусом, в стране выявили индийский штамм COVID-19. Ситуация остается тревожной. Каждый из нас должен проявить заботу о сохранении собственного здоровья и здоровья своих близких. Единственным действенным способом защиты от инфекции является завершенный курс вакцинации. Ответственным ведомствам необходимо проводить информационно-разъяснительную работу среди населения», - подчеркнул на недавнем совещании аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

    Говоря о санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев отметил, что планируется охватить вакцинацией 582 тысячи жамбылцев более чем миллионного населения региона.

    Иммунизация против коронавируса в Жамбылской области продлится до конца 2021 года.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация Жамбылская область
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