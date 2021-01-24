43 пациента с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 24 января лечение от КВИ продолжают получать 26 736 человек (15 016 КВИ+ и 11 720 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 753 пациента, на амбулаторном уровне – 19 983 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 291 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 50 пациентов, на аппарате ИВЛ - 43 пациента.



От пневмонии с признаками коронавируса за сутки умерли два человека.