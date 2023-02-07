43 населенных пункта подвержены подтоплению в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 43 населенных пункта с 10616 жителями могут быть подтоплены в Павлодарской области. Для оперативного реагирования на ЧС в Павлодарской области подготовлена группировка сил и средств на ликвидацию последствий паводка: 1702 человека, 616 единиц техники, 42 плавсредств и 201 мотопомпа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодарской области, исходя из анализов паводковых периодов прошлых лет, взято на контроль 43 населенных пункта, расположенных в рельефных низменностях местности, в которых расположен 2 031 жилой дом с численностью населения 10 616 человек. Из них подвержены подтоплению по причине талых вод 25 населенных пунктов, 16 - по причине повышения уровня воды в реках, 2 - в случае угрозы повреждения гидротехнических сооружений», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Со ссылкой на филиал РГП «Казгидромет» там отметили, что средняя температура воздуха за февраль ожидается около нормы -12,4-16,1 градуса. Во второй и третьей декадах февраля прогнозируются частые осадки в пределах нормы(10-15 мм).