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43% населения Кыргызстана привили первой дозой вакцины от COVID-19

Редактор:  
Ринат Дусумов
1 Ноября 2021, 13:12
43% населения Кыргызстана привили первой дозой вакцины от COVID-19

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане первой дозой вакцины от COVID-19 привито 43% населения, второй дозой – 33%. Об этом на брифинге сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики МЗ КР Гульбара Ишенапысова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

По ее словам, более 50% населения охвачено в городе Ош, в Ошской, Таласской и Нарынской областях.

«Отметим, на сегодняшний день для граждан Кыргызстана доступны вакцина китайского производства «Sinopharm», вакцина, разработанная Оксфордским университетом «AstraZeneca» и вакцина казахстанского производства «QazVac». Вакцины являются безопасными и доступными для всех желающих»,- сказала она.

Кроме того, директор РЦИ указала, что для жителей Бишкека и Чуйской области также доступна вакцина «Pfizer».

«Вакцина поступила в КР в количестве 259 тыс. 740 доз по линии инициативы COVAX, в которую входят 172 страны по всему миру, 27 октября. В скором времени вакцина будет доступна во всех регионах республики. Призываю всех граждан вакцинироваться и обезопасить себя и своих близких», - подытожила Гульбара Ишенапысова.


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