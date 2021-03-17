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    10:44, 17 Март 2021 | GMT +6

    43 нарушения ПДД допустил за год житель Нур-Султана

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские установили злостного нарушителя. За один год мужчина допустил 43 нарушения ПДД, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 15 марта в 08:56 на 246-м км автодороги «Нур-Султан-Петропавловск» сотрудники экипажа «Тулпар 9» установили автомашину марки «Хонда Одиссей».

    «34-летний водитель из Нур-Султана двигался со скоростью 133 км/час, тем самым допустив нарушение скоростного режима, так как ограничение на участке не должно превышать 110 км/час. Автомашина была остановлена, и полицейскими был составлен электронный административный протокол по ст. 592 КРКоАП «Превышение установленной скорости движения». При составлении протокола стражи порядка выяснили, что у автомашины отсутствует ежегодный технический осмотр. По данному факту также был составлен электронный протокол по ч. 9 ст. 590 КРКоАП - «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств». Однако с нарушением водитель был не согласен, для чего дорожным полицейским пришлось пригласить двоих свидетелей», - рассказали в ведомстве.

    В ходе разбирательства выяснилось, что нарушений со стороны сотрудников полиции не установлено. Всего же, по данным полицейских, в 2020 году нарушителю было выписано 43 штрафа за нарушения ПДД, в основном – за превышение допустимой скорости.


    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы Акмолинская область
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