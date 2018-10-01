43 млн тенге разыграли спортсмены на международном турнире в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 43 миллиона тенге составил общий призовой фонд международного турнира «Жайық жағасында - Каспий кубогі». Соревнования по национальным видам спорта прошли в рамках празднования 20-летия Астаны в селе Алмалы Махамбетского района Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участие в спортивном мероприятии приняли около 300 спортсменов из семи государств. В рамках турнира прошли состязания по таким национальным играм и видам спорта, как кокпар, аударыспақ, қыз қуу, теңге ілу, жамбы ату, аламан бәйге, топ бәйге и ұшқыр бәйге, жорға жарыс, тазы жарысы.

«Я очень рад, что на западе Казахстана так активно развиваются национальные виды спорта - открываются клубы, кружки, секции. Это очень радует. Сегодня уже во многих странах, где проживают этнические казахи, проводятся соревнования по кокпару, байге, стрельбе из лука. К примеру, в Китае недавно провели турнир по аударыспақ - это хороший показатель того, что национальные виды спорта живы, они в крови абсолютно каждого казаха, вне зависимости от места их проживания. Я очень рад, что в Атырауской области главой региона уделяется большое внимание развитию национальных видов спорта», - сказал депутат Мажилиса Парламента РК, президент казахстанской Федерации национальных видов спорта Бекболат Тлеухан.





«Сегодня перед нашей Ассоциацией поставлено две задачи - популяризация национальных видов спорта за пределами Казахстана, а также пропаганда национальных традиций в каждом регионе, в каждом, пусть даже маленьком населенном пункте Казахстана. Я рад, что сегодняшнее мероприятие, приуроченное к 20-летию Астаны, проходит в Атырауской области, куда съехались спортсмены из семи государств. Со стороны руководства региона это большой вклад в развитие национальных видов спорта и популяризацию их на мировой арене», - отметил генерал-майор, почетный президент Ассоциации национальных видов спорта РК Кайрат Сатыбалдыулы.

В ходе мероприятия был установлен этноаул из 30 юрт. Возле каждой готовились национальные блюда. По словам организаторов, главная цель турнира - развитие национальных видов спорта в Атырауской области и пропаганда здорового образа жизни среди жителей региона.





«Сегодняшнее мероприятие призвано еще раз напомнить казахстанцам о своей истории, своих корнях, культуре и традициях. Национальные спортивные игры лежат одним большим пластом в традициях нашего народа. Наша задача - все это сохранить и передать потомкам. Нация может быть конкурентоспособной, если будет помнить свою историю, свои корни. Сегодня Казахстан признает все мировое сообщество, признает и мудрую политику нашего Президента, значит, мы движемся в правильном направлении, пропагандируя и сохраняя свою самобытность», - сказал аким Атырауской области Нурлан Ногаев на церемонии открытия мероприятия.





Самому лучшему наезднику, победившему в игре кокпар, была вручена награда «Алтын қамшы». Победителю же аламан байги, дистанция которой составила 31 км, достался самый большой денежный приз в размере 5 миллионов тенге.

Инициатором проведения спортивного мероприятия выступил акимат Атырауской области, организаторами - областное управление физической культуры и спорта, а также областная Федерация национальных видов спорта. В ходе церемонии открытия турниры были отмечены призеры и победители Параазиатских игр, прошедших в столице Индонезии Джакарте.











