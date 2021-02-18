43 лицензии на Олимпиаду в Токио выиграли казахстанские спортсмены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На предстоящей Олимпиаде в Токио сборная Казахстана будет представлять страну по 30 видам спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Совместно с Национальным олимпийским комитетом ведется активная работа по подготовке спортсменов национальных сборных команд на летние Олимпийские игры в Токио. На предстоящих летних Олимпийских играх в Токио национальная сборная будут участвовать по 30 видам спорта. На сегодня спортсмены национальной сборной завоевали 43 лицензии по 18 видам спорта», - сказала министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова в ходе коллегии ведомства.

«Не остается без внимания совершенствование антидопинговой политики государства. Необходимо продолжить работу по профилактике нарушений в рамках Всемирного антидопингового кодекса и восстановить аккредитацию антидопинговой лаборатории Казахстана», - добавила глава Минкультуры.

Напомним, XXXII летние Олимпийские игры должны были пройти летом 2020 года в Японии. 24 марта 2020 года Международный олимпийский комитет объявил о переносе летних Олимпийских игр на 2021 год в связи с пандемией COVID-19.



