43-летний американец поступил на психолога в университет СКО

Подробностями поделились в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РК.

Всего, в вузе обучаются студенты из 16 стран мира. Совместная программа двух дипломов с университетом Аризоны открывает новые возможности для иностранных абитуриентов.

Кадр из видео

В этом году специально для поступления в университет из США прибыл Илья Кушнирский. Несмотря на то, что ему 43 года, он считает, что учиться и повышать свои знания никогда не поздно.

Абитуриент родом из Нью-Йорка. Но последние два года проходил переподготовку по клинической психологии в Санкт-Петербурге. Во время одного из семинаров в Алматы он узнал об университете имени Козыбаева.

— Долгое время жил в Америке, но меня очень заинтересовала возможность получить два диплома, поэтому я выбрал именно это учреждение, — говорит мужчина.

Илья Кушнирский поступает на программу «Психология в образовании» в рамках двойного диплома. Как иностранный студент, он будет обучаться на платной основе. Однако, по его словам, это решение оправдано и выгодно в финансовом плане.

Например, если бы он начал обучение в кампусе университета Аризоны в городе Тусон, то платил бы около 40 000 долларов в год.

Напомним, правила поступления в вузы обновили в Казахстане.