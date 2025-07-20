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    10:38, 20 Июль 2025 | GMT +5

    43-летний американец поступил на психолога в университет СКО

    Совместная программа университета имени Козыбаева с университетом Аризоны открывает новые возможности для иностранных абитуриентов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    43-летний американец поступил на психолога в университет СКО
    Кадр из видео

    Подробностями поделились в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РК.

    Всего, в вузе обучаются студенты из 16 стран мира. Совместная программа двух дипломов с университетом Аризоны открывает новые возможности для иностранных абитуриентов.

    43-летний американец поступил на психолога в университет СКО
    Кадр из видео

    В этом году специально для поступления в университет из США прибыл Илья Кушнирский. Несмотря на то, что ему 43 года, он считает, что учиться и повышать свои знания никогда не поздно.

    Абитуриент родом из Нью-Йорка. Но последние два года проходил переподготовку по клинической психологии в Санкт-Петербурге. Во время одного из семинаров в Алматы он узнал об университете имени Козыбаева.

    — Долгое время жил в Америке, но меня очень заинтересовала возможность получить два диплома, поэтому я выбрал именно это учреждение, — говорит мужчина.

    Илья Кушнирский поступает на программу «Психология в образовании» в рамках двойного диплома. Как иностранный студент, он будет обучаться на платной основе. Однако, по его словам, это решение оправдано и выгодно в финансовом плане.

    Например, если бы он начал обучение в кампусе университета Аризоны в городе Тусон, то платил бы около 40 000 долларов в год.

    Напомним, правила поступления в вузы обновили в Казахстане.

    Теги:
    Вузы СКО Иностранцы Психология
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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